9 сентября 2019 | Время чтения 14 мин

«Если прошло уже шесть лет, экономический рост не ускорился, значит, нужно посмотреть, другой шаг сделать, то есть разделить», — заявил Олег Дерипаска, предложив, реформировать структуру финансового рынка и передать полномочия по отслеживанию конкурентоспособности банковского рынка, например, Федеральной антимонопольной службе.

Галина Смирнова, , 09:25 — REGNUM Помните достаточно красноречивый разговор оптимиста с пессимистом? Когда один другому говорит: «Хуже уже и не будет». «Будет, будет», — отвечает пессимист. Действия ЦБ с приходом Эльвиры Набиуллиной и есть ответ пессимиста всей экономике страны. Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».

Банки

Начиная с урегулирования валютного кризиса, разразившегося в 2014-м году, ЦБ, повышая ключевую ставку, по большому счету, окончательно притормозил инвестиционную активность, со снижения которой в середине 2012-го года и началось снижение темпов роста экономики в стране. Только в отличие от сегодняшней, сдерживаемой бюджетной политикой Минфина РФ и высокой стоимостью кредитных средств, тогда эту самую инвестиционную «депрессию» эксперты связывали с долговым кризисом в еврозоне.

Сегодня же, как и несколько лет подряд, инвестиции в экономике России сдерживаются как внешними факторами, так и внутренними. Среди которых, опять же, бюджетная политика, своей вертикалью поставившая в зависимость регионы страны от федерального бюджета, и денежно-кредитная политика, завязавшая на себя процессы роста экономики — от формирования спроса до инвестиционной активности. И вот сейчас имея в наличии снижение внешнего спроса, и, как следствие снижение экспортных операций России, снижение спроса внутреннего в силу низких доходов населения, снижение цен на нефть и, как предполагается, снижение стоимости рубля к другим валютам, ЦБ решил снижать ключевую ставку.

Заметьте, не раньше, когда экономике на фоне сдерживающих внешних факторов требовались кредитные ресурсы для внутреннего роста, а сейчас, когда внутренний спрос практически исчерпан и ярким тому доказательством служат объемы промышленного производства, обороты розничной торговли. Да и само снижение ключевой ставки похоже больше на жест доброй воли, чем на действенную меру, призванную помочь экономике. Скорее, ее снижение и есть доказательство тому, что в экономике все плохо. Снижение ставки не сыграет роли, так как возможность роста экономики зависит от спроса, а по росту доходов прогнозы пессимистичны. При прочих равных условиях, под которыми, нужно понимать налоговое администрирование и ту же бюджетную политику, эта мера позволит удержать на плаву банки, но не экономику. Возможно, для них Эльвира Набиуллина и старается, чтобы создать возможность населению перекредитоваться и не обвалить банковскую систему невозвратами. Создать видимость, что этот рынок все же обеспечивает рост кредитов.

Санация банков — тоже не принесла в копилку достижений Эльвиры Набиуллиной плюсов, скорее больше минусов. Неоднократно эксперты предполагали, что ее стоимость оказалась столь высокой, что ЦБ, вероятно, включал печатный денежный станок. То есть Эльвира Набиуллина ни за ценой не постояла, ни не смогла провести ее без ошибок.

Еще в 2014-м году, как сообщал портал Banki.ru, счетная палата (СП) опубликовала сообщение о результатах проверки Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Аудиторы отметили «недостаточную эффективность управления активами, приобретенными в ходе санации коммерческих банков». Реальная стоимость этих активов не просто меньше балансовой, — они еще и требуют дополнительных вложений, то есть, по сути, приносят убытки. Санация — не коммерческий проект, возразили тогда в АСВ, скорее это выбор лучшего из худшего, а оценивать результат этого процесса в силу его длительности пока рано. Вот и здесь мы наблюдали диалог оптимиста и пессимиста.

Как следовало тогда из пресс-релиза СП о неэффективности управления активами, согласно соглашениям об отступном, стоимость активов, полученных АСВ от санируемых банков до 1 января 2012 года, составляла 117,7 млрд. руб. На 1 января 2012 года на балансе АСВ числились активы стоимостью 109,2 млрд. руб. За два прошедших года эта цифра сократилась на 11,5 млрд руб. за счет списания убытков от реализации активов и нереальных к взысканию прав требования к должникам-банкротам (7,8 млрд. руб.), погашения задолженности по правам требования (3,1 млрд. руб.), а также реализации активов путем проведения торгов (0,6 млрд. руб.). В итоге на 1 января 2014 года балансовая стоимость активов составила 97,7 млрд. руб.

Припомним, как в мае этого года, глава Сбербанка Герман Греф решил поддержать идею Эльвиры Набиуллиной, предложившей вернуться к практике учета дохода от участия в капитале Сбербанка в доходах ЦБ РФ, а не перечислять их напрямую в федеральный бюджет. Тогда Греф объяснил, что такое решение было бы абсолютно правильным и справедливым, потому как «у них большие убытки, им нужны источники для покрытия убытков». Убыток ЦБ, как сообщал Интерфакс, в 2018 году составил 434,7 млрд рублей, практически сохранившись на уровне 2017 года (435,3 млрд рублей убытка).

Кстати, именно санация может вылиться для страны гораздо большими проблемами при возникновении кредитного пузыря. Если раньше доля кредитования была, по сути, размазанной между многими участниками рынка, то теперь основные доли сосредоточены между банками-монополистами. Случись на рынке пузырь, то лопаться он будет громко, нанося тяжелый удар по всей финансовой системе страны.

Теперь Эльвира Набиуллина принялась за чистку рынка страховых услуг. Только на этот раз, она, по всей видимости, сразу пытается расставить точки над «И», рассчитывая на помощь бюджета — предложила передать часть полномочий Российского Союза Автостраховщиков (РСА) правительству, а, именно — по аккредитации станций техобслуживания.

Подчеркнем, именно правительству, о передаче полномочий МВД не звучало! Думается, что с МВД, который, по сути, мог бы более профессионально, чем кто бы то ни был, регулировать работу станций технического обслуживания, Банку России будет сложнее договориться при зачистке страховых компаний, которая также как и санация банков может привести к серьезным убыткам. Ведь лишившиеся лицензий страховые компании, тем самым, перекладывают ответственность по выплате ОСАГО при возникновении ДТП, на компенсационный фонд РСА. Так ли необходимо будет физическое наличие РСА, как участника рынка страховых услуг, без возможности контроля станций ТО? Конечно, РСА без ряда полномочий будет уже не так и нужен. Его существование может оказаться под вопросом. При положительном решении правительства создать новую организацию по аккредитации станций ТО или передачи этих полномочий МВД, что, скорее всего, как мы пояснили выше, не устроит ЦБ, полномочия по распоряжению средствами компенсационного фонда должны будут перейти от независимой РСА к новой, зависимой от правительства или ЦБ, организации. Ну, а дальше с этим компенсационным фондом можно будет вдоволь «поиграться».

Масштабы игры с компенсационным фондом будут зависеть от масштабности планов ЦБ по реформированию рынка страховых услуг. В июне этого года издание КоммерсантЪ публиковало интервью с главой департамента страхового рынка ЦБ Филиппом Габуния, который дал оценку плохим активам всего страхового рынка России. По его словам, с точки зрения плохих активов ЦБ оценивал 15 страховых компаний (крупных, средних, небольших), которые составляют 55% рынка по активам. У этих компаний активы на 144 млрд руб. вложены достаточно концентрированно — их нужно будет диверсифицировать по кредитному риску. Есть примеры, когда активы структурированы в неторгуемых обществах, внутри есть хорошие активы, но их надо распаковать. Таких примерно на 70−75 млрд руб. у оцениваемых компаний. Иными словами, в ряде случаев достаточно изменить структуру активов, чтобы они могли быть учтены в капитале. У кого-то при наличии активов, принимаемых в расчетах за ноль, капитала все равно будет достаточно, а у кого-то возникнут проблемы. Замещение «плохих» активов — это порядка 18% к капиталу рассматриваемых компаний. В целом по рынку уровень докапитализации (либо в виде денег в капитал, либо в виде замещения «плохих» активов, — примечание КоммерсантЪ) будет в этих же границах, возможно, даже несколько меньше. Как подсчитало издание, суммарный капитал страховщиков на конец 2018 года по данным ЦБ составлял 677 млрд руб., 18% от капитала соответствует 122 млрд рублей.

На этом страховая реформа не закончится. ЦБ по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и после консультаций с Минфином РФ разработал страховой продукт, объединяющий автокаско и ОСАГО. Нет сомнений, что такой продукт выгоден исключительно страховым компаниям, а значит их регулятору ЦБ. Потому как ОСАГО для страховщиков продукт убыточный, тогда как КАСКО — основной генератор их прибыли.

Известно, что главным плюсом своего «нового» продукта ЦБ предусмотрел разве что в экономии бумаги — печать полисов на одном листе с двух сторон. Других плюсов и новшеств нет! Проект предусматривает, что полис КАСКО в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы. Заметьте, совершенно непонятно предусмотрена ли полисом КАСКО в варианте, разработанным ЦБ — утрата автомобиля посредством кражи или нет?!

Не секрет, что и сегодня отдельные страховые компании предлагают комплексное страхование — и ОСАГО и КАСКО, только КАСКО в, так сказать, урезанном варианте. Между тем, КАСКО — это не обязательный вид страхования.

Судя по активным действиям, предпринимаемым в отношении КАСКО и, исходя из понимания убыточности ОСАГО, вероятно, ЦБ все же протолкнет через правительство какую-нибудь идею добровольно-принудительного характера, способствующую росту продажи КАСКО. Возможно, через удорожание ОСАГО до такого предела, что в комплекте с КАСКО объединенный полис покажется очень даже выгодным продуктом.

То, что Эльвира Набиуллина чувствует приближение конца ее эпохи, — факт становящийся все более очевидным. Неслучайно она стала перебрасывать камни из своего огорода в другие, то Минфина, то Минэкономразвития сразу, как только заходит тема обморочного состояния российской экономики. Недовольно население, недоволен бизнес и с каждым днем градус недовольства растет.

То, что Эльвира Набиуллина пытается перетянуть на себя одеяло, забирая его у правоохранительных органов — тоже очевидно. Правда, здесь до сих пор она была осторожна — изредка возлагая на ЦБ функции не просто регулирования финансовой деятельности банковского сектора, впрочем, как и Сбербанк, но и те, которыми наделены исключительно правоохранительные и судебные органы.

Создается впечатление, что последняя информация, вышедшая на днях из стен ЦБ, прозвучавшая не от кого-нибудь, а от первого замдиректора департамента информационной безопасности Банка России, по своей сути наносит вред репутации отдельных групп россиян. Сотрудник ЦБ Артем Сычев рассказал, как сообщал Интерфакс, что жертвами мошенничества с фиктивной лотереей, когда для выигрыша у человека просят предоставить данные банковской карты, чаще всего становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.

«Эта «разводка» очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Смешно, когда человек, уважаемый полковник, говорит: «Я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты», — отметил он.

Согласитесь, вряд ли сотрудник ЦБ сделал такие заявления по личной инициативе, без позволения, и без указания на то руководства ЦБ?! Сычев, конечно, между делом изобличает и женщин, и людей за «50», но думается, акцент здесь расставлен именно на силовиках. Но на чем базируется эта информация? На личных данных? В анкетах имеется досье, кто, где, кем работает или имел/имеет отношение к тем или иным категориям групп населения? Если эта информация личного характера, то почему сотрудник ЦБ делает публичные заявления?

Не кажется ли вам, что сотрудникам правоохранительных органов следует тщательнее изучить статистику на предмет того, насколько часто среди мошенников попадаются люди, так или иначе, причастные к банковской деятельности. Откуда у мошенников доступ к личным данным владельцев банковских карт? Ведь очень часто мошенники называют точные данные владельцев карт. А главное, необходимо поднять вопрос, как такой мегарегулятор, как ЦБ, контролирует базы данных людей, к которым находят доступ мошенники? Значит, плохо контролирует?!

В принципе, подобные мошеннические схемы являются, можно сказать, пока еще безобидными. Дальше может быть хуже. Сегодня банки владеют информацией о каждом из нас больше, чем государство. Переход в цифровой формат предоставления услуг только усугубит их влияние на нашу жизнь. Потому как на сегодняшний день цифровое пространство практически никем не регулируется, кроме, как обладателями самих цифровых баз, и, в отдельных случаях, Роскомнадзором. Получается, что пока банковскому сообществу удается построить систему, из которой вычеркнуты или вычеркиваются правоохранительные органы.

То, что ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора, на днях заявил и бизнесмен Олег Дерипаска, выступая впервые после введения против него и его бизнеса санкций США на международном форуме. В рамках сессии «Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?», прошедшей в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, он заявил, что в России фактически нет независимой банковской системы. Есть ЦБ и его филиалы. Под филиалами Дерипаска имел в виду банки с государственным участием. Поддержал Дерипаску модератор дискуссии — бизнес-омбудсмен Борис Титов, добавивший, что независимые банки доживают свой век. В свою очередь, Дерипаска подчеркнул, что независимые банки почему-то решили уничтожить. По словам опального в США бизнесмена, идея Центробанка — как мегарегулятора — которого создавали с 2012 года, не оправдала себя. ЦБ только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок.

«Если в мире плата за передачу денег составляет 1−1,25%, то у нас — 6−6,5% при базовой ставке достаточно завышенной», — подчеркнул Дерипаска, напомнив, что некогда бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов и премьер-министр Дмитрий Медведев называли задачей мегарегулятора — ускорение экономического роста.

«Если прошло уже шесть лет, экономический рост не ускорился, значит, нужно посмотреть, другой шаг сделать, то есть разделить», — заявил Дерипаска, предложив, реформировать структуру финансового рынка и передать полномочия по отслеживанию конкурентоспособности банковского рынка, например, Федеральной антимонопольной службе.

Реакция Эльвиры Набиуллиной, конечно, не заставила себя долго ждать:

«Что касается Центрального банка и реформы Центрального банка, есть закон, который определяет наши полномочия, и мы в соответствии с этим законом работаем», — сказала она в ответ на критику Дерипаски.

Однако хочется заметить, в свою очередь, в ответ главе ЦБ: изменить закон можно. И Эльвира Набиуллина хорошо об этом знает. Наше правительство с легкостью пересматривает, корректирует бюджет в середине года, пересматривает налоговую политику, вносит изменения в законы, порою выглядящие абсурдными. В данном же случае предложение Дерипаски далеко не абсурдное. Подобные замечания по поводу вредоносной политики ЦБ, в том или ином виде, уже много раз делали российские эксперты, экономисты, бизнесмены, политики и, в конце концов — население страны. Ждать, когда экономика будет себя чувствовать еще хуже, не стоит. Слишком мало у нас времени на разгон как обычно говорит президент Владимир Путин.