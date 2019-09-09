Куала-Лумпур, , 09:25 — REGNUM Правительство Малайзии направит дипломатическую ноту Джакарте в связи с дымом от лесных пожаров, который привел к ухудшению качества воздуха в стране, сообщает Sindonews.

Малайзия призвала Индонезию незамедлительно принять меры по тушению лесных пожаров, которые привели к ухудшению качества воздуха в некоторых районах штата Саравак.

Заместитель министра энергетики, науки, технологий, окружающей среды и изменения климата Малайзии Иснарайса Мунира Мажилис заявила, что спутниковые снимки показывают в общей сложности 1393 горячих точки в Индонезии, 306 на Суматре и 1087 на Калимантане.

Иснарайса Мунира Мажилис объявила, что готовится дипломатическая нота и она будет отправлена как можно скорее.

«Надеемся, что благодаря нашим действиям и сотрудничеству со всеми вовлеченными странами ситуация может быть урегулирована», — заявила замминистра энергетики, науки, технологий, окружающей среды и изменения климата Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела управления чрезвычайными ситуациями в провинции Южная Суматра заявил, что агентство по борьбе со стихийными бедствиями выявило несколько горячих точек, куда направили технику для тушения пожара.

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