Бразилиа, , 09:16 — REGNUM 8 сентября президент Бразилии Жаир Болсонару перенес очередную хирургическую операцию с целью устранения последствий ранения, полученного год назад. Об этом пишет газета Die Presse.

Четвертое по счету хирургическое вмешательство было проведено в одной из клиник Сан-Паулу и длилось пять часов. Врачам предстояло устранить послеоперационную грыжу. По словам хирурга Антониу Луиса Маседу, операция завершилась успешно.

Из-за операции Болсонару не принял участия в международном саммите в колумбийской Летисии, посвященном борьбе с лесными пожарами в бассейне Амазонки.

Как сообщало ИА REGNUM, Болсонару получил ножевое ранение в живот во время предвыборного мероприятия в сентябре 2018 года. Нападавший в ходе дачи показаний заявил, что совершил покушение на тогда еще кандидата в президенты из-за несогласия с его политикой.

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