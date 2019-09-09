Казань, , 09:00 — REGNUM После подсчёта почти 100% бюллетеней на выборах в Госсовет Татарии расклад сил не поменялся — по-прежнему лидирует «Единая Россия» с 72,99% голосов, а следом за ней идёт КПРФ, которой после подсчёта свыше 1,935 млн бюллетеней, свои голоса отдали 10,58%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы» на 5:58 утра 9 сентября 2019 года.

Третье место по уровню оказанной поддержки досталось «Справедливой России» — 3,89%. Далее идут ЛДПР — 3,68%, «Коммунисты России» — 3,59%, партия пенсионеров — 2,38% и «Партия Роста» — 1,84%. Официальные итоги пока не подведены. Также неизвестны окончательные результаты и по одномандатным округам, по которым заместят 50 мандатов.

Читайте также: Какие партии сформируют Госсовет Татарии? Предварительные данные

Напомним, на выборах в Госсовет на один мандат претендовали по четыре человека. Всего избирались 100 депутатов, половина по спискам партий, которых до дня голосования допущены семь. В прошлый, пятый созыв, который избирался в сентябре 2014 года, по спискам партий прошли 47 представителей «Единой России» и три коммуниста. По одномандатным округам единороссы также лидировали, из них прошли 36 человек. Ещё 13 победителей были самовыдвиженцами.

Явка в 2014 году была на уровне 81%. Пять лет назад за единороссов голоса отдали 82,24% избирателей, коммунистов — 5,55%, справедливороссов — 3,63%, ЛДПР — 2,41%, «Коммунистов России» — 2,4%, «Родную партию» — 0,58% и «Родину» — 0,44%.