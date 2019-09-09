Киев, , 09:04 — REGNUM Визиты председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию были его личной пиар-инициативой, заявил глава СБУ Иван Баканов 7 сентября в интервью «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что Медведчук не был вовлечён в процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Все его поездки в Россию были его личной пиар-инициативой», — добавил Баканов.

Напомним, ранее Медведчук посещал Восточный экономический форум, где обсуждал вопрос обмена удерживаемыми лицами с президентом России Владимиром Путиным.

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