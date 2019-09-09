Новосибирск, , 08:57 — REGNUM В Новосибирской области подвели итоги летней детской оздоровительной кампании. О сложившейся ситуации в ходе оперативного совещания сегодня, 9 сентября, губернатору региона Андрею Травникову доложил министр труда и социального развития Ярослав Фролов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Новосибирской области подведены итоги летней детской оздоровительной кампании Правительство Новосибирской области

Во время летнего сезона в регионе чрезвычайных ситуаций с детьми не произошло, деятельность загородных организаций летнего отдыха и оздоровления не приостанавливалась. Это достигнуто, как отметил Фролов, за счёт качественной подготовки организаций, эффективного взаимодействия правительства региона с ГУ МЧС и контролирующими органами.

В 2019 году организованными видами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены, как и планировалось, около 137 тысяч детей. В загородных лагерях отдохнуло около 50,5 тысяч детей, в лагерях с дневным пребыванием — более 68 тысяч детей, временно трудоустроено было более шести тысяч подростков, также были организованы малые формы занятости, проведены спортивные, образовательные мероприятия, походы, экскурсии для более чем 13 тысяч детей, проведено 48 профильных смен.

Всего в летней оздоровительной кампании текущего года участвовали 69 лагерей, в том числе 50 загородных организаций сезонного или круглогодичного действия, 12 палаточного типа, семь санаторно-оздоровительных. Также работали 952 лагеря с дневным пребыванием детей (в 2018 году — 946).

Отметим, что по поручению Андрея Травникова на территории детского оздоровительного лагеря «Красная горка» был открыт палаточный лагерь Новосибирского областного отделения «Боевое братство». Он стал новой учебной базой для курсантов военно-патриотического отряда «Юный разведчик Сибири» имени Бориса Керимбаева.

Был организован отдых новосибирских детей за пределами региона — на морских побережьях отдохнули 323 ребенка.

В то же время Новосибирская область приняла на отдых 99 детей, пострадавших в результате наводнения на территории Иркутской области. 40 детей отдохнули в социально-оздоровительном центре круглогодичного действия «Березка», 59 детей вместе с родителями — в санаториях «Сосновка», «Тогучинский» и Областном центре социальной помощи семье и детям «Морской залив».

На летнюю оздоровительную кампанию в Новосибирской области потрачено 329 млн рублей — на уровне 2018 года. Стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых за счёт средств бюджета, также сохранена на уровне 2018 года.

Особое внимание в период кампании уделялось вопросам безопасности: межведомственная рабочая группа еженедельно выезжала для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, правил противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов летнего отдыха и оздоровления. Проводились внеплановые проверки загородных лагерей палаточного типа.

Губернатор региона поставил задачу сохранить высокий уровень организации и при подготовке и проведению к летне-оздоровительной кампании 2020 года.