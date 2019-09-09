Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 08:52 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги выбрали новый состав городской думы. В ней только один мандат получил оппозиционный депутат, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным избиркома ЯНАО.

В думе Лабытнанги по четырём многомандатным округам избрали 16 народных представителей. В новом созыве местного парламента 15 депутатов являются представителями партии «Единая Россия».

Ранее в думе Лабытнанги из 15 депутатов было 12 единороссов, два самовыдвиженца и один представитель ЛДПР Игорь Воробьёв, которому удалось сохранить свой мандат.

Явка на выборы 8 сентября 2019 года в городе Лабытнанги составила 40,62% от общего числа избирателей.