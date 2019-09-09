Элиста, , 08:45 — REGNUM Все пять партий, зарегистрировавших списки кандидатов для участия в выборах депутатов Элистинского городского собрания шестого созыва, сумели преодолеть пятипроцентный барьер, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на результаты обработки бюллетеней по состоянию на 08:00.

«Единая Россия» набрала 47,2% голосов избирателей, по 16,8% получили КПРФ и «Справедливая Россия», ЛДПР набрала 6,63%, «Коммунистическую партию социальной справедливости» поддержали 5,64% избирателей.

Выборы в горсобрание проходили по смешанной системе, всего на 24 места претендовали 132 кандидата. Добавим, что в Элистинском горсобрании пятого созыва действовало две партийные фракции — «Единой России» и КПРФ.