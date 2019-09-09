Кызыл, , 08:43 — REGNUM После обработки более половины протоколов, картина на выборах в Верховный хурал Тувы несколько изменилась. «Единая Россия» по единому округу вернула утраченные позиции и к утру 9 сентября набирает уже почти 83% голосов избирателей.

Второе место неожиданно сохраняет за собой ЛДПР, которая в итоге набирает почти 6,3% голосов. «Справедливая Россия», КПРФ и «Коммунисты России» набирают от двух до четырёх процентов.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала подсчёта голосов, результаты «Единой России» едва достигали 50%. Напомним также, что на предыдущих парламентских выборах в республике правящая партия по единому округу набрала более 84% голосов.

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