Москва, , 08:43 — REGNUM В КПРФ настаивают на переносе Единого дня голосования на ноябрь, введении графы «против всех» и реальных сроках для махинаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

По итогам состоявшихся накануне выборов в России в КПРФ сформулировали поправки в законодательство, позволяющие повысить явку.

«Явка по стране низкая. Административное давление по стране высокое. Что нужно сделать? Перенести сроки выборов на начало ноября. Отменить все эти фильтры и прочие административные штучки. Ввести графу «против всех», — предложила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя в Facebook.

Она отметила, что изменения носят технический характер.

«И главное — вернуть доверие народа к выборам. Для этого свести к нулю административное вмешательство и махинации. За доказанный на суде факт админресурса и махинаций — тюрьма», — рассуждает депутат.