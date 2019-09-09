Париж, , 08:42 — REGNUM Откровенного и требовательного диалога с Россией по основным геостратегическим вызовам ждёт французская сторона. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Парли настроена на поиск вместе с российскими коллегами «путей углубления двусторонних отношений», как того пожелали лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе августовских переговоров в Форте Брегансон. Две страны объединяют общие интересы перед лицом множества геостратегических вызовов, добавила министр.

«По всем этим темам мы хотим вести откровенный и требовательный диалог, проявляя открытость и выдвигая также наши условия», — сказала Парли ТАСС в преддверии переговоров министров обороны и глав МИД России и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября французский президент Макрон положительно оценил обмен заключенными, произошедший между Россией и Украиной днем ранее. Об этом он рассказал российскому лидеру в ходе телефонного разговора.

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