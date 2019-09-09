Оренбург, , 08:39 — REGNUM В Орске Оренбургской области работникам машиностроительного концерна ОРМЕТО-ЮУМЗ, который в стадии банкротства, начали погашать долги по зарплате. На счет предприятия поступило 10 миллионов рублей дебиторской задолженности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Заводчанам обещают в течение месяца рассчитаться за июнь и первую половину июля за счет тех средств, которые поступают от дебиторов.

Как отметила глава профкома завода Наталья Азмуханова, сейчас главное погасить долги по зарплате. «Выходные пособия и компенсации — дальше, по мере дальнейшего возвращения дебиторской задолженности, продажи металлолома, аренды. Но дело сдвинулось», — сказала она.

Напомним, МК «ОМЕТО-ЮУМЗ» стал жертвой финансового кризиса. После длительного простоя и попыток возобновить производство на предприятии ввели процедуру банкротства с целью оздоровления. Сейчас промышленную площадку арендует ООО «Уралмаш горное оборудование», которое создано недавно и именно на это предприятие трудоустроена часть бывших работников ОРМЕТО-ЮУМЗ.

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