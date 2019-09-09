Париж, , 08:32 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп отверг участие в муниципальных выборах в Париже, заявив, что это бессмысленно, и поддержал выдвинутого государством кандидата, Бенжамина Гриво, сообщает Le Figaro.

«Если бы однажды мне пришлось быть кандидатом на выборах, я не вижу себя в другом месте, кроме как в Гавре», — добавил премьер-министр, бывший мэр Нормандии, региона на северо-западе Франции.

Тем не менее, Эдуард Филипп не уточнил свои намерения касательно муниципальных выборов в Гавре в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель французской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру заявил, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп был бы хорошим кандидатом на пост мэра Парижа.

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