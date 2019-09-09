Севастополь, 9 сентября 2019, 08:31 — REGNUM Верховный суд Севастополя может аннулировать результаты голосования в одном из одномандатных округов в связи с отменой регистрации Ольги Дроновой, поскольку решение суда о её снятии не вступило в законную силу на день выборов. Об этом журналистам 8 сентября сообщил председатель Горизбиркома Сергей Даниленко.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 98,37% голосов при явке в 29,05% избирателей «Единая Россия» набрала наибольшее количество голосов на выборах в Законодательное собрание Севастополя. «Коммунистическая партия коммунисты России» не прошли пятипроцентный барьер.
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