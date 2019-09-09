Севастополь, , 08:31 — REGNUM Верховный суд Севастополя может аннулировать результаты голосования в одном из одномандатных округов в связи с отменой регистрации Ольги Дроновой, поскольку решение суда о её снятии не вступило в законную силу на день выборов. Об этом журналистам 8 сентября сообщил председатель Горизбиркома Сергей Даниленко.

«В бюллетене присутствует кандидат, регистрация которого была отменена, но решение не вступило в законную силу. Верховный суд будет рассматривать это дело на следующей неделе. Если он подтвердит решение городского суда, это может стать основанием для подачи кем-либо иска об отмене результатов голосования», — отметил Даниленко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 98,37% голосов при явке в 29,05% избирателей «Единая Россия» набрала наибольшее количество голосов на выборах в Законодательное собрание Севастополя. «Коммунистическая партия коммунисты России» не прошли пятипроцентный барьер.

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