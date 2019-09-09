Оренбург, , 08:25 — REGNUM На территории Оренбургской области с 9 по 21 сентября на Донгузском полигоне проходят стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» со стрельбой из различных видов вооружения и с применением боевой авиации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

«Приближение к границам испытательного полигона опасно для жизни и здоровья человека», — подчеркнули в ведомстве.

Командование полигона и руководство учений обратилось к населению с просьбой не подходить близко к полигону, тем более не пересекать границу, которая обозначена рвом.

Стоит отметить, в начале сентября в рамках подготовки к учениям «Центр-2019» в ряде регионов, в том числе в Оренбуржье, военные выполняли огневые задачи с боевой стрельбой.