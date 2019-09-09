Иркутск, , 08:25 — REGNUM Иркутская городская Дума по итогам выборов 8 сентября 2019 года не потеряла своего председателя — Евгения Стекачева. Как сказано в официальном сообщении органа, опубликованном на официальном сайте, данный депутат вновь одержал уверенную победу избирательному округу №28, получив 1,7 тысячи голосов избирателей.

Евгений Стекачев продолжает работу в должности председателя Думы Иркутска до первого заседания седьмого созыва, которое состоится 19 сентября 2019 года, сказано в официальном уведомлении.

Напомним, в единый день голосования жители Иркутска выбирали депутатов в городской парламент. Конкуренция была высокой (за 35 мандатов боролись 233 кандидата). Они и понятно — по уставу Иркутска, мэр избирается из числа депутатов. В связи с тем, что на одном из участков два кандидата набрали одинаковое количество голосов, победитель будет определен жеребьевкой.

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