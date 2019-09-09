Москва, , 08:23 — REGNUM Явка избирателей на выборах в Московскую городскую думу составила 21,69%. Такие данные приводит Мосгоризбирком по итогам обработки 99,47% протоколов.

Нынешняя явка оказалась чуть выше, чем в 2014 году. Тогда к урнам пришли 21,04% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы выбирали депутатов городской думы седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября. По предварительным данным, 26 из 45 мест в городском парламенте достаётся самовыдвиженцам, остальные — представителям КПРФ (13 мандатов), «Яблока» и «Справедливой России» (по три мандата).

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