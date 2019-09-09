Челябинск, , 08:23 — REGNUM В Челябинской области по итогам выборов губернатора обработано 99,94% протоколов УИК. Об этом говорится в системе ГАС «Выборы».

Врио губернатора Алексей Текслер набирает 810 823 голоса или 69,33%. Его четверо конкурентов остались далеко позади. Второе место завоевал Константин Нациевский (КПРФ), у него 12,01%. На третьем — депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин (8,83%).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы шли 8 сентября. На пост губернатора претендовали пять человек.