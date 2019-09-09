Гонконг, Китай, , 08:28 — REGNUM В Гонконге сотни учащихся средних школ взялись за руки и выстроились в длинную цепочку в знак солидарности с манифестациями, продолжающимися в регионе около трех месяцев, об этом 9 сентября сообщает Al Jazeera.

Власти региона предупредили иностранных политиков не вмешиваться во внутренние дела Гонконга. Заявление последовало после манифестации около генерального консульства США, организованного манифестантами.

Ранее представители руководства Китая сообщили, что за протестами стоят иностранные державы, политики также отметили, что любые намеки на сепаратизм будут жестко подавлены.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются около трех месяцев, причиной недовольства местных жителей является все большая утрата регионом автономии по отношению к континентальному Китаю.

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