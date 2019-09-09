Севастополь, 9 сентября 2019, 08:21 — REGNUM Стали известны фамилии кандидатов в депутаты, набравших проходное количество голосов в Законодательное собрание Севастополя по одномандатным избирательным округам после подсчёта 98,37% бюллетеней. Об этом журналистам 8 сентября рассказал председатель Горизбиркома Сергей Даниленко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вячеслава Горелова обвинили в оказании давления на участковую избирательную комиссию.
Об этом: В Севастополе бывшего депутата обвинили в давлении на избирком