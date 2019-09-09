Севастополь, , 08:21 — REGNUM Стали известны фамилии кандидатов в депутаты, набравших проходное количество голосов в Законодательное собрание Севастополя по одномандатным избирательным округам после подсчёта 98,37% бюллетеней. Об этом журналистам 8 сентября рассказал председатель Горизбиркома Сергей Даниленко.

«По одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов избирателей получили представители «Единой России» Екатерина Алтабаева, Владимир Немцев, Татьяна Щербакова, Сергей Колбин, Михаил Чалый, Михаил Брицин, самовыдвиженец Татьяна Лобач и Вячеслав Горелов из партии «Зелёные», — отметил Даниленко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вячеслава Горелова обвинили в оказании давления на участковую избирательную комиссию.

Об этом: В Севастополе бывшего депутата обвинили в давлении на избирком