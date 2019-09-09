Тула, , 08:14 — REGNUM В Тульскую городскую думу шестого созыва по итогам выборов 8 сентября может пройти пять партий, зарегистрировавших списки кандидатов, сообщает ИА REGNUM, по данным системы ГАС «Выборы».

По данным на 08:00 9 сентября, «Единая Россия» на выборах в Тульскую гордуму набрала 37,65% голосов, на втором месте — КПРФ, получившая 15,97%. ЛДПР набрала 11,57%, за «Справедливую Россию» проголосовали 10,49% избирателей, «Партия пенсионеров» получила 6,46%.

Не сумели преодолеть пятипроцентный барьер для получения мандатов «Яблоко» — 4,24%, «Российский общенародный союз» — 3,96% и «Коммунисты России» — 2,33%. Против всех проголосовали 3,17% избирателей. Явка составила 19,78%.

Напомним, всего по итогам выборов должно быть распределено 35 мандатов депутатов гордумы, было выдвинуто почти 300 кандидатов — более 160 по спискам и 130 одномандатников.