Киев, 9 сентября 2019, 08:13 — REGNUM Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко назвал «позорными» Минские соглашения, сообщил 8 сентября телеканал «1+1».
Депутат отметил, что отвод боевиков ВСУ от линии столкновения, а также выполнение так называемой «формулы Штайнмайера» являются своего рода пересмотром Минских соглашений.
Напомним, формула урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, предусматривает придание Донбассу особого статуса в рамках Украины, проведение выборов на территории ДНР и ЛНР по украинским законам и избрание законных, с точки зрения Украины, представителей Донбасса.
Как заявил ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Россия 1», Минские соглашения не начнут выполняться Украиной до тех пор, пока особый статус Донбасса не будет закреплён в конституции страны.
Читайте также: Минские договорённости: «Без особого статуса Донбасса прогресс невозможен»