Киев, , 08:13 — REGNUM Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко назвал «позорными» Минские соглашения, сообщил 8 сентября телеканал «1+1».

"Мне кажется, Украина в среднесрочной перспективе не будет иметь возможности отбросить Минские договорённости, хотя, с моей точки зрения, это договорённости, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договорённости, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем», — рассказал он.

Депутат отметил, что отвод боевиков ВСУ от линии столкновения, а также выполнение так называемой «формулы Штайнмайера» являются своего рода пересмотром Минских соглашений.

«Я думаю, что мы пойдем путем трансформации — на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения Минских договоренностей», — добавил Яременко.

Напомним, формула урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, предусматривает придание Донбассу особого статуса в рамках Украины, проведение выборов на территории ДНР и ЛНР по украинским законам и избрание законных, с точки зрения Украины, представителей Донбасса.

Как заявил ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Россия 1», Минские соглашения не начнут выполняться Украиной до тех пор, пока особый статус Донбасса не будет закреплён в конституции страны.

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