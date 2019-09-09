Париж, , 08:05 — REGNUM Центр кризисов и поддержки министерства иностранных дел и министерство внутренних дел объединили свои людские, финансовые и материально-технические ресурсы для оказания оперативной помощи Боливии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Франция мобилизована на борьбу с пожарами в лесах Амазонки. Действия Франции объединяют ресурсы государства и помощь, предлагаемую частным сектором, в частности, группой LVMH и фондом Airbus.

Воздушное судно, предоставленное фондом Airbus, вылетело из аэропорта Ватри в Париже. На борту самолета находился отряд из 38 военных спасателей, которые будут участвовать в борьбе с пожарами в районе Санта-Крус (Боливия).

Миссия, состоящая из 6 экспертов, также развернута с 4 сентября 2019 года в Боливии. Она нацелена на совместную с боливийскими властями работу по борьбе с пожарами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Франции выразили обеспокоенность в связи с многочисленными пожарами беспрецедентного масштаба, которые затронули лес региона Амазонки.

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