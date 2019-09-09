Тбилиси, , 08:04 — REGNUM Сторонники грузинской партии «Альянс патриотов» планируют провести серию акций протеста с требованием запрета «Единого национального движения». Об этом заявил лидер «Альянса патриотов» Давид Тархан-Моурави, сообщает издание «Новости-Грузия».

8 сентября лидер партии выступил перед сторонниками и анонсировал первую акцию 15 сентября на площади Республики. «Думаем, что уже в первую неделю октября мы сможем заполнить площадь Свободы», — сказал Тархан-Моурави.

Он считает, что в настоящее время во всех органах власти присутствуют сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Мы должны прогнать всех этих людей», — заявил лидер «Альянса патриотов».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября представитель грузинской партии «Альянса патриотов» Ада Маршания заявила, что Грузии необходимо выстраивать прямой диалог с Россией, Южной Осетией и Абхазией.

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