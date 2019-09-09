Берлин, , 08:02 — REGNUM Иран постепенно отказывается от выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий или так называемой ядерной сделки. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газетам медиа-группы Funke призвал сохранить сделку и предупредил о возможной военной эскалации конфликта.

«Теперь все должны действовать ответственно. В противном случае существует риск, что мы упустим выход к мирному урегулированию конфликта», — сказал министр.

«Еще возможно найти решение, но мы, европейцы, не можем делать это в одиночку, в то время как другие всё повышают ставки».

В этой ситуации было бы неправильным сигналом со стороны Ирана прекращение выполнения обязательств по ядерной сделке, подчеркнул Хайко Маас.

Напомним, США вышли из сделки и наложили новые санкции на Иран весной 2018 года. В ответ Тегеран прекратил выполнять некоторые обязательства, закрепленные в международном соглашении. Страны Европейского союза заинтересованы в торговле с Ираном, которой препятствуют американские санкции.