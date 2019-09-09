Тула, , 08:02 — REGNUM 50,46% голосов избирателей получил список кандидатов «Единой России» на выборах в Тульскую областную думу седьмого созыва, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

На втором месте — КПРФ с 14,48%, ЛДПР набрала 10,33%, «Справедливая Россия» — 7,04%, «Партия пенсионеров» — 5,9%, «Коммунисты России» — 5,67%.

Пятипроцентный барьер не сумела преодолеть «Яблоко» — список партии получил 2,26% голосов избирателей.

Из более чем 940 тысяч бюллетеней, полученных избирательными комиссиями, по итогам выборов 14 тыс. 245 признаны недействительными. Явка избирателей составила 26,9% (на 18:00).