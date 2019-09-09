Южно-Сахалинск, , 08:24 — REGNUM Политолог, руководитель региональных программ «Общественный экспертный совет» Пётр Ханас комментируя итоги выборов на Сахалине, высказал мнение, что победителю кампании Валерию Лимаренко не понадобилось много времени для изучения проблем региона и на сегодняшний день его вполне можно назвать лидером региональных практик в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Избирательная кампания на Сахалине была сложной. Кампания имела ранний старт и фактически началась ещё в феврале с протестных акций, организованных региональным отделением КПРФ и будущим кандидатом в губернаторы, депутатом Государственной Думы Алексеем Корниенко. Видно было с самого начала, что Корниенко будет строить свою кампанию на раздувании протестных настроений в регионе, и никаких конкретных предложений по реформированию социально-экономической системы он не имеет. Только традиционные для Дальнего Востока протестные темы: право на правый руль, снижение пенсионного возраста для дальневосточников, неделимость Сахалинской области. Росло и желание региональных элит поделить регион между собой. Фактически, к апрелю 2019 года на Сахалине наблюдалось устойчивое противостояние местных элит, различных финансовых и промышленных групп «варягу» Лимаренко», — проанализировал Пётр Ханас.

Эксперт отметил, что уже с июня 2019 года ситуация в островном регионе стала меняться кардинально.

Пётр Ханас «После недолгого изучения проблем региона, Лимаренко стал проявлять управленческую активность и доминировать как в информационном, так и в событийном поле региона. Избирательная кампания Лимаренко выстраивалась по двум основным направлениям работы. В первую очередь это личные встречи с населением различных городов, поселений и отдельных островов, во-вторых, был использован программный подход при решении социально-экономических и управленческих проблем региона. Фактически на Сахалине был реализован программно-целевой подход. Валерию Лимаренко совместно с правительством области удалось реализовать огромное количество региональных практик направленных на решение острых социальных проблем нестандартными способами с привлечением жителей. В целом, я насчитал около тридцати практик, направленных на улучшение жизни населения области. С полной уверенностью можно говорить о том, что Валерий Лимаренко является лидером региональных практик в России».

Пётр Ханас особо отметил практики по повышению уровня доходов населения — такие, как, например, повышение пенсий для сахалинцев и курильчан.

Главное, чего, по мнению эксперта, удалось добиться Валерию Лимаренко — он смог убедить жителей региона в том, что он пришёл всерьёз и надолго.

Петр Ханас «Для Сахалина короткий губернаторский срок — серьёзнейшая проблема. Губернаторы там, по разным причинам, долго не задерживались. «Свой» для Сахалина категория не географическая. Она, прежде всего, отражает глубину понимания местной проблематики и способность быстро решать возникающие проблемы. Валерий Лимаренко, я считаю, сумел понять про Сахалин главное: люди там, в большинстве, прагматичны, они лучше реагируют на конкретные дела, нежели на пустой популизм».

Эксперт также отметил, Валерий Лимаренко одержал убедительную победу благодаря своим деловым качествам и умению убеждать людей делами, а не словами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на Сахалине прошли выборы губернатора. Победу одержал Валерий Лимаренко.