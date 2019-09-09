Южно-Сахалинск, 9 сентября 2019, 08:24 — REGNUM Политолог, руководитель региональных программ «Общественный экспертный совет» Пётр Ханас комментируя итоги выборов на Сахалине, высказал мнение, что победителю кампании Валерию Лимаренко не понадобилось много времени для изучения проблем региона и на сегодняшний день его вполне можно назвать лидером региональных практик в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Избирательная кампания на Сахалине была сложной. Кампания имела ранний старт и фактически началась ещё в феврале с протестных акций, организованных региональным отделением КПРФ и будущим кандидатом в губернаторы, депутатом Государственной Думы Алексеем Корниенко. Видно было с самого начала, что Корниенко будет строить свою кампанию на раздувании протестных настроений в регионе, и никаких конкретных предложений по реформированию социально-экономической системы он не имеет. Только традиционные для Дальнего Востока протестные темы: право на правый руль, снижение пенсионного возраста для дальневосточников, неделимость Сахалинской области. Росло и желание региональных элит поделить регион между собой. Фактически, к апрелю 2019 года на Сахалине наблюдалось устойчивое противостояние местных элит, различных финансовых и промышленных групп «варягу» Лимаренко», — проанализировал Пётр Ханас.
Эксперт отметил, что уже с июня 2019 года ситуация в островном регионе стала меняться кардинально.
Пётр Ханас особо отметил практики по повышению уровня доходов населения — такие, как, например, повышение пенсий для сахалинцев и курильчан.
Главное, чего, по мнению эксперта, удалось добиться Валерию Лимаренко — он смог убедить жителей региона в том, что он пришёл всерьёз и надолго.
Эксперт также отметил, Валерий Лимаренко одержал убедительную победу благодаря своим деловым качествам и умению убеждать людей делами, а не словами.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на Сахалине прошли выборы губернатора. Победу одержал Валерий Лимаренко.