Москва, , 08:01 — REGNUM Более половины — 26 из 45 — мест в Мосгордуме занимают самовыдвиженцы. Таковы предварительные результаты выборов после обработки 99,47% протоколов, сообщает Мосгоризбирком.

Представителям КПРФ достаются 13 мандатов, партиям «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три мандата. Средняя явка избирателей составила 21,69%.

Прошлые выборы в Мосгордуму при явке 21,04% завершились победой «Единой России», занявшей 28 мест в столичном парламенте. КПРФ представляли 5 депутатов, ЛДПР — один, «Родину» — один и еще десять были самовыдвиженцами.

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