Эрбиль, Ирак, , 08:03 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что курдский вопрос в Турции должен решаться дипломатией, а не войной. Об этом 9 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Данное заявление было сделано во время встречи с лидером Народно-демократической партии Турции, отстаивающей интересы курдского народа.

«Война ничего не решит. В Турции нельзя упустить ни одного шанса на мир», — подчеркнул Барзани во время встречи.

Напомним, Народно-демократическая партия отстаивает в Турции интересы курдского народа, власти страны периодически обвиняют ее в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), организацией, деятельность которой запрещена Анкарой.

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