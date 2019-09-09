Оренбург, , 08:05 — REGNUM Итоги выборов губернатора в Оренбургской области были предсказуемы относительно явки и фаворита. Основанием для прогнозов стали соцопросы, которые проводились в апреле и августе в Орске, Оренбурге, Новотроицке. В целом прогнозы сбылись, но на общем фоне из ряда выбивается Орск, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук, профессор, руководитель областного социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

По её словам, если в Новотроицке и Оренбурге итоги выборов практически совпали в результатами соцопросов, то в Орске сложилась иная ситуация.

«Голосование на предприятиях показало, что точеными мерами (банкротство с целью оздоровления, создание нового производства) положение не исправить. Это абсолютно депрессивный город. Казалось бы, совсем рядом Новотроицк, но там все другое! Новый мэр Орска за короткий срок (с середины весны 2019 года) не смог ничего сделать», — отметила политолог.

Орск стал самым пассивным городом области по явке, а за врио губернатора Дениса Паслера голоса отдали примерно 56% избирателей. Это один из самых низких результатов по региону.

Из прогнозируемых рамок несколько выбился кандидат КПРФ — Максим Амелин. Он набрал почти 24% голосов по области, а в Орске — в районе 33%, при прогнозе в 19% в целом по региону. Шешукова это объясняет усталостью людей от старой власти и ростом протестных настроений. При отсутствии активной агитации Амелин получил хороший результат, который может стать в свою очередь хорошим заходом в Госдуму.

День выборов прошел. Теперь, как отметила эксперт, Дениса Паслера ждут большие дела. Необходимо оправдать надежды населения, а сделать в Оренбуржье это очень тяжело при существующем оттоке жителей, низких зарплатах и других проблемах в социально-экономической сфере.

Напомним, 8 сентября оренбуржцы выбирали губернатора. Лидером стал врио губернатора Денис Паслер («Единая Россиия») — почти 66%. Затем следуют максим амелин (КПРФ) — почти 24%. За Анатолия Кобзева («Коммунистическая партия социальной справедливости») проголосовали 3,62% избирателей, Константина Горячева («Демократическая партия России») — 2,53%, председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Сергея Яцыну — 2,26%. Явка на выборах составила 39,55%.