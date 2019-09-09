Москва, , 07:48 — REGNUM Целый ряд исторических документов, проливающих свет на события 80-летний давности и позволяющие раскрывают ранее неизвестные подробности о состоянии дел в военной политике мира накануне мировой войны, рассекретило Министерство обороны РФ. Документы из фондов Центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны» к 80-летию со дня подписания Пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом размещены на сайте военного ведомства.

Большая часть материалов публикуется впервые. Так, среди документов — описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году, составленное генерал-лейтенантом бывшей германской армии военнопленным Германом Бёме, а также докладная записка начальника Генерального штаба РККА от 24 марта 1938 года Народному комиссару обороны СССР.

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Из шифротелеграмм, которые начальник главного политуправления Красной армии Лев Мехлис отправлял руководству страны из различных городов Западной Украины, следует, что украинское население с «неподдельном энтузиазмам» встречало советские войска.

Также ход событий сентября 1939 года описывается и очевидцами событий.

«Следует отметить, что в отличие от частей Красной армии части немецкого Вермахта население Польши встретили ожесточенными боями», — добавили в Минобороны.

Ещё один примечательный исторический документ — служебная записка начальника Генштаба РККА, командарма 1-го ранга Бориса Шапошникова наркому обороны СССР от 24 марта 1938 года с оценкой военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков. О её степени важности и секретности свидетельствует то, что начальник Генштаба самолично от руки написал докладную на 31 листе, не прибегая к помощи секретаря-машинистки.

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В ведомстве пояснили, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена «на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн».

Напомним, Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как пакт Молотова — Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 года в Москве главами МИД СССР и гитлеровской Германии. А уже 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны.

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