Париж, , 07:52 — REGNUM Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовано 7 сентября на сайте издания.

Место, где давал интервью Зеленский, было обозначено как «Киев, Россия».

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины, осуждённых в России. Также Украине были переданы 24 военных моряка, задержанных при попытке незаконно пересечь Керченский пролив.

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