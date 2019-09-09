Москва, , 07:38 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон положительно оценили состоявшийся между РФ и Украиной обмен заключенными. Лидеры обменялись мнениями в ходе телефонного разговора 8 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — говорится в сообщении.

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Беседа глав России и Франции стала продолжением августовских переговоров в Форте Брегансон. Обмен заключенными был назван важной гуманитарной акцией. Лидеры заострили внимание на безальтернативности минского «Комплекса мер» и подтвердили настрой на продолжение работы в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Россия и Украина совершили обмен удерживаемыми лицами по формуле «35+35». Положительную оценку факту обмена дали, в частности, в руководстве НАТО.

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