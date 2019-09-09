Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Обмен заключенными между Россией и Украиной является важным событием, заявил на своей странице в Twitter советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.

Также Болтон выразил надежду, что в будущем все больше украинских заключенных в России смогут воссоединиться со своими семьями.

«США продолжают поддерживать народ Украины», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2019 года состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Российский лидер Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков.

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