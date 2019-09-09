Екатеринбург, , 08:02 — REGNUM Низкая явка избирателей на довыборы в Законодательное собрание Свердловской области в Орджоникидзевском одномандатном избирательном округе Екатеринбурга имеет несколько причин. Об этом сообщил глава регионального избиркома Владимир Русинов «Областной газете».

По его мнению, на низкую явку оказала влияние установившаяся в Екатеринбурге хорошая погода, из-за которой жители предпочли дачные участки и выезд на природу, а не избирательные участки. Также он считает, что само наименование «допвыборы» не вызвало у избирателей особого интереса, а кто-то и вовсе подсчитал, что до следующих выборов в Законодательное собрание Свердловской области «осталось чуть менее двух лет, а довыборы в целом не меняют ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Свердловской области прошли выборы и довыборы в органы представительной власти нескольких уровней. Помимо довыборов в Заксобрание, состоялись довыборы в Госдуму и выборы в городские думы нескольких муниципалитетов.

При этом явка на выборы в Екатеринбурге оказалась самой низкой в регионе. На довыборы депутата Заксобрания от Орджоникидзевского избирательного округа № 11 пришли 12,69% граждан, имеющих право голоса.

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