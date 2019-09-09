Москва, , 07:26 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится и проведёт переговоры с председателем правительства Словении Марьяном Шарецем, сообщается на сайте правительства РФ.

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Переговоры состоятся 10 сентября. Шарец посетит Москву с официальным визитом по приглашению Медведева.

Главы правительств двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Словении Марьян Шарец высказался за строительство второго атомного реактора на атомной электростанции (АЭС) в Кршко, чем обеспокоено правительство Австрии.

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