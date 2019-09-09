Элиста, , 07:25 — REGNUM Врио главы Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах руководителя республики — по данным ЦИК, по итогам обработки 95% протоколов участковых избирательных комиссий, он набирает 83,66% голосов.

На втором месте Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), получившая поддержку 8,04% избирателей, затем следует Петр Вышкварок (ЛДПР) — 3,11%, замыкает четверку Батыр Мучаев («Патриоты России») — 2,63%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Калмыкии состоялись 8 сентября, явка к 18:00 по региону превысила 55%. По заявлениям наблюдателей, выборы прошли без нарушений.