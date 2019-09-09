Москва, , 07:17 — REGNUM Выборы в Мосгордуму 8 сентября оказались самыми эмоциональными и «реально конкурентными» за всю последнюю историю. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал 9 сентября в Twitter.

«Страсти были нешуточные», — констатировал Собянин.

Он отметил, что примерно по пять кандидатов боролись за мандаты в каждом округе. Столичный градоначальник поздравил всех избранных депутатов и пожелал им конструктивной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин отметил политическую разноплановость Мосгордумы, в которой, по итогам выборов, образовался «сильный отряд коммунистов» и «когорта» депутатов «Яблока» и «Справедливой России».

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин рассказал о появлении «политически разноплановой» Мосгордумы