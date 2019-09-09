Санкт-Петербург, , 07:17 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на состоявшихся накануне, 8 сентября, выборах главы Северной столицы заручился поддержкой 64,56% избирателей. Таковы данные ЦИК по результатам обработки 90% протоколов.

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Представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова набрала 16,88% голосов. За кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова проголосовали 15,92% избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, для голодания на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые состоялись в единый день голосования, 8 сентября, были открыты 1944 участка. По данным на 18:00 в Петербурге проголосовало около 23% избирателей. Финальная явка на выборах 8 сентября будет объявлена только после обработки 100% протоколов.

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