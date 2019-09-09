Курган, 9 сентября 2019, 07:23 — REGNUM Лидерство главы Курганской области Вадима Шумкова на губернаторских выборах подтверждает общий тренд выборной кампании 2019 года: избиратели голосуют за людей дела, а не критиков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Напомним, в Курганской области 8 сентября 2019 года прошли 322 избирательные кампании. Самыми главными были выборы главы региона. После обработки третьей части бюллетеней лидирует с большим отрывом от соперников врио губернатора Зауралья Вадим Шумков. Коммунист Яков Сидоров пока набрал около 10% голосов. У представителя «Справедливой России» Татьяны Майбороды более 4%, у кандидата от ЛДПР Юрия Ярушина — 3,5%.
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