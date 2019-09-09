Киев, , 07:20 — REGNUM Министерство обороны Украины станет акционером госконцерна «Укроборонпром», заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, сообщило 8 сентября «Радио Свобода».

Данилюк выразил мнение, что акционером концерна должно быть не правительство Украины, а одно из министерств.

«Министерство обороны — это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующую связь с президентом», — рассказал он.

Чиновник добавил, что «Укроборонпром» должен стать холдингом, с наблюдательным советом во главе.

По его словам, экс-министр экономики Украины Айварас Абромавичус в данный момент создаёт команду, которая проведёт реформу «Укроборонпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Национального банка Украины Василий Фурман рассказал, что в составе «Укроборонпрома» находится более 100 предприятий, из которых половина не работает и которые надо приватизировать.

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