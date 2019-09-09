Ереван, , 07:15 — REGNUM Праздничный митинг в честь Дня танкиста прошел на территории российского военного городка «Полигон» в Армении, сообщает 8 сентября издание Aysor.

Праздничные мероприятия прошли на мемориальном комплексе воинам-танкистам. Командование российской военной базы, военнослужащие, члены их семей, а также воспитанники движения «Юнармия» возложили цветы к памятнику танку Т-34 и бюстам десяти Героев Советского Союза.

«Желаю всем танкистам соединения крепкой брони, надежного тыла в лице их семей и стального здоровья», — поздравил военнослужащих командир соединения, полковник Николай Мартынюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября российские танкисты провели учения на полигоне «Алагяз» в Армении. Военнослужащие продемонстрировали боевые возможности танков Т-72Б.

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