Чита, 9 сентября 2019, 07:11 — REGNUM Врио главы Забайкальского края Александр Осипов, показавший 8 сентября 2019 года самый лучший результат на выборах высших должностных субъектов РФ, ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM, попросившего раскрыть «секрет» такой исключительной победы:
«У людей в Забайкалье большие ожидания, связанные с национальными проектами. Край вошел в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), что дало существенное развития края и условий жизни. В этот день проходили у нас выборы по главам поселений, депутатам. Голосование прошло в спокойном режиме.
Напомним, выборы губернатора Забайкальского края понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой. Это случилось осенью 2018 года. Назначенный врио Забайкалья бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов с самых первых дней работал очень активно, практически без выходных, открыто говорил о проблемах, ставил задачи и требовал полной самоотдачи от своих подчинённых.
На губернаторские выборы кроме самовыдвиженца Осипова заявились: Яна Шпак (выдвинута РО в Забайкальском крае ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»), Юрий Гайдук (выдвинут ЗРО ПП КПРФ), Елена Краузе (выдвинута РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае) и Вячеслав Ушаков (выдвинут ЗРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»). По итогам подсчёта 99,68% голосов врио губернатора получил 89,62% голосов (248 378) избирателей, тогда как ближайшие соперник — Елена Краузе — 3,32% (9204 голоса).
Читайте также: На выборах главы Забайкалья за Александра Осипова отдано почти 90% голосов