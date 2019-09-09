Оренбург, , 07:07 — REGNUM В Оренбургской области по итогам дня голосования на губернаторских выборах 8 сентября результаты получились ровно такими, какими они прогнозировались и были ожидаемы. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Булат Калмантаев.

«Избиратели отдали убедительное предпочтение Денису Паслеру — временно исполняющему обязанности губернатора, назначенному Указом президента РФ 21 марта нынешнего года. Менее чем за полгода молодому, но уже опытному политику энергичной и напористой работой удалось не только наметить направления в решениях десятилетиями копившихся проблем, но и взять успешный старт в их реализации», — отметил эксперт.

Среди факторов, которые оказали положительное влияние на исход избирательной кампании, которую вел Паслер, политолог назвал долгосрочный акцент, который сделал врио главы региона на выполнении национальных программ, «на действительной, а не риторической эффективности деятельности органов власти всех уровней».

«Оренбуржцы обратили внимание и на точность в диагностике состояния региона, сделанной Денисом Паслером, — начальная стадия деградации по многим важнейшим аспектам экономики, социальной и иных сфер, о чем прежде предпочитали молчать», — сказал Булат Калмантаев.

Комментируя уровень соперничества на губернаторских выборах, политолог отметил результат Максима Амелина (КПРФ), который следует за победителем Денисом Паслером, — почти 24%: «В области он не очень известен, в руководстве областной организации КПРФ стаж пока имеет не очень большой, однако 24% «за» — это для партии большой электоральный успех. Возможно, что эта цифра обеспечена не столько стараниями партийных активистов, а иными причинами. Есть такое подозрение, что таким образом нашла отражение предельная усталость заметной части населения от множества проблем, которые прежняя региональная власть старательно обходила».

Напомним, 8 сентября в Оренбуржье прошли губернаторские выборы. Из пяти кандидатов с большим отрывом победил врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») — 65,94%.Следом идут Максим Амелин (КПРФ) набрал 23,72% голосов, Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 3,62%, Константин Горячев («Демократическая партия России») — 2,53%, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына — 2,26%, Явка избирателей на выборах составила 39,55%.

Добавим, 14 сентября 2014 года на губернаторских выборах также было пять кандидатов. Победил тогда действующий губернатор Юрий Берг — более 80% при явке 44%.