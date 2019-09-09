Оренбург, 9 сентября 2019, 07:07 — REGNUM В Оренбургской области по итогам дня голосования на губернаторских выборах 8 сентября результаты получились ровно такими, какими они прогнозировались и были ожидаемы. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Булат Калмантаев.
Среди факторов, которые оказали положительное влияние на исход избирательной кампании, которую вел Паслер, политолог назвал долгосрочный акцент, который сделал врио главы региона на выполнении национальных программ, «на действительной, а не риторической эффективности деятельности органов власти всех уровней».
Комментируя уровень соперничества на губернаторских выборах, политолог отметил результат Максима Амелина (КПРФ), который следует за победителем Денисом Паслером, — почти 24%: «В области он не очень известен, в руководстве областной организации КПРФ стаж пока имеет не очень большой, однако 24% «за» — это для партии большой электоральный успех. Возможно, что эта цифра обеспечена не столько стараниями партийных активистов, а иными причинами. Есть такое подозрение, что таким образом нашла отражение предельная усталость заметной части населения от множества проблем, которые прежняя региональная власть старательно обходила».
Напомним, 8 сентября в Оренбуржье прошли губернаторские выборы. Из пяти кандидатов с большим отрывом победил врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») — 65,94%.Следом идут Максим Амелин (КПРФ) набрал 23,72% голосов, Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 3,62%, Константин Горячев («Демократическая партия России») — 2,53%, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына — 2,26%, Явка избирателей на выборах составила 39,55%.
Добавим, 14 сентября 2014 года на губернаторских выборах также было пять кандидатов. Победил тогда действующий губернатор Юрий Берг — более 80% при явке 44%.