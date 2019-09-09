Москва, 9 сентября 2019, 10:00 — REGNUM

Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1664.

Читайте ранее в этом сюжете: Мир предупредили о биотеракте и попросили не надеяться на АЭС: Радио REGNUM