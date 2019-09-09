Южно-Сахалинск, , 07:15 — REGNUM Валерий Лимаренко одержал победу на выборах губернатора Сахалина в единый день голосования 8 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Сахалине подсчитаны 100% протоколов. Временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко набрал 56,15% голосов, кандидат от КПРФ Алексей Лимаренко набрал 24,2%.

У кандидата от ЛДПР 7,6%, от иных партий — 5,9% и 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах 8 сентября 2019 года выбрали губернатора. Явка на 18:00 составила 33,49%.