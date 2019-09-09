Челябинск, , 06:49 — REGNUM Глава Челябинской области Алексей Текслер резко поменял восприятие власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Георгий Гаврилов.

«В Челябинской области кампания прошла достаточно спокойно и Текслер резко поменял восприятие власти в Челябинской области, особенно на контрасте с предыдущим губернатором Дубровским. Алексей Леонидович человек очень открытый. Честно говоря, я не припомню губернаторов, которые в состоянии по пять часов подряд общаться с народом и прерывать помощников, которые хотели бы его куда-то увезти, Он объехал практически весь регион, очень открыт сам по себе, ну и также человек с огромным опытом в государственном управлении, поэтому я ожидаю, что Текслер победит, и победит очень убедительно», — сказал Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора прошли 8 сентября. После обработки 98,34% протоколов лидирует Алексей Текслер, оставляя своих конкурентов далеко позади. У него 69,44% голосов. Явка на выборы составила 45,31%.