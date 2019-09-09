Оренбург, , 06:45 — REGNUM В Оренбургской области изменится структура правительства. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер после того, как завершился день голосования 8 сентября и стали известны первые предварительные итоги, согласно которым Паслер лидировал.

По словам врио губернатора, в структуре правительства появятся новые министерства «тех акцентов, которые нужны и давно требуют в области». «Те, которые менее эффективны и менее значимы с точки зрения развития области, те конечно будут видимо объединены, упразднены», — сказал он.

Денис Паслер подчеркнул, что есть блоки, которые перегружены и не справляются, не работают эффективно. Перераспределению подвергнут структуры, имеющие «задвоение, нелогичность и неэффективность». Среди новых потенциальных ведомств врио губернатора назвал министерство промышленности, нефти и газа.

Напомним, в Оренбургской области 8 сентября прошли губернаторские выборы. По итогам победил врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») — 65,94% избирателей при явке 39,55%. Максим Амелин (КПРФ) набрал 23,72% голосов, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына — 2,26%, Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 3,62%, Константин Горячев («Демократическая партия России») — 2,53%.