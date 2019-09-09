Салехард, , 06:41 — REGNUM На довыборах депутата Законодательного собрания Ямала победил выдвинутый «Единой Россией» руководитель перинатального центра Салехарда Алексей Денисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме ЯНАО.

Напомним, довыборы в Заксобрание ЯНАО по салехардскому округу были объявлены в связи с переходом бывшего депутата Елены Зленко на работу в Совет Федерации РФ.

Как сообщают в Избиркоме ЯНАО, окончательные данные по явке на Ямале появятся после 9:00 по местному времени (7:00 мск), но уже сейчас можно сказать, что в регионе 8 сентября 2018 года проголосовал каждый третий избиратель.