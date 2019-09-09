Иркутск, , 06:41 — REGNUM Иркутские единороссы заявили, что по предварительным итогам больших муниципальных выборов их кандидаты победили в большинстве муниципальных образований региона. Такой вывод можно сделать их официальной информации, опубликованной сегодня, 9 сентября на партийном сайте.

«По предварительной информации, мэрами районов избраны: Максим Модин в Шелеховском районе, Яков Макаров — в Усть-Илимском, Сергей Чонский — в Катангском, Сергей Швецов — в Казачинско-Ленском, Кирилл Свистелин — в Киренском, Сергей Чемезов — в Усть-Удинском, Сергей Гомбоев — в Нукутском, Эдуард Коняев — в Боханском, Геннадий Осодоев — в Эхирит-Булагатском районе. Кроме того, единоросс Сергей Серебренников победил на выборах мэра Братска», — информирует «Единая Россия».

Полученный результат секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол назвал «уверенной победой на выборах».

Любопытно, что накануне, 8 сентября, в день выборов Сергей Сокол неоднократно заявлял о большом количестве нарушений выборного законодательства — агитациях и подвозах избирателей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Иркутской области состоялись 68 муниципальных выборов. Их организацией занимались 1225 участковых комиссий. Наибольшая интрига сохраняется на выборах в городскую Думу Иркутска. Там на одном из участков двое соперников набрали одинаковое количество голосов. Теперь их судьбу, согласно Уставу Иркутска, должен определить жребий.

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